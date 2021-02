“Crianças Caritas”: quando foi Portugal a ajudar a Áustria

A pandemia virou o mundo do avesso e com a 3.ª vaga a atingir Portugal de forma particularmente dura, chegou também a solidariedade de vários países que se mostraram disponíveis para ajudar, caso fosse necessário. A Áustria foi uma dessas nações e, apesar de, até à data, não ter havido indicação de que será acolhida a oferta para transferir alguns doentes graves para aquele país, a disponibilidade mantém-se. Há mais de 70 anos, a situação era inversa. Com o país da Europa central profundamente afectado pelas consequências da Segunda Guerra Mundial, Portugal abriu as portas a crianças austríacas, que para cá vieram passar temporadas junto de famílias portuguesas. Algumas acabaram por ficar. Este ano foi lançado um livro que conta as suas histórias.