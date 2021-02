Covid-19: Portugal regista mais 138 mortes e 1677 novos casos — o valor mais baixo em mais de um mês

Objectivo do Governo é vacinar contra a covid-19 cerca de 1,4 milhões de portugueses até ao início de Abril. Na próxima semana, haverá um reforço de cem mil vacinas para administrar aos idosos com mais de 80 anos e às pessoas com mais de 50 anos e doenças associadas.

Portugal registou mais 1677 novos casos de infecção pelo novo coronavírus e 138 mortes, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde. Este é o valor diário de casos mais baixo em sete semanas — desde o dia 27 de Dezembro, data em que foram registados 1577 novas infecções, que não se registava um valor tão baixo. Também o número de mortes é o mais baixo desde 11 de Janeiro, data em que foram reportadas mais 122 óbitos por covid-19.

Divulgados no boletim deste domingo da Direcção-Geral da Saúde, os dados correspondem à totalidade de sábado. No total, o país contabiliza 15.321 óbitos por covid-19 e 785.756 casos confirmados desde Março.

Portugal está a assistir a uma “descida muito significativa dos casos”. Porém, “se se reverter demasiado depressa as medidas actuais, [as infecções] também irão voltar a subir com a mesma velocidade”, alertou, em entrevista à agência Lusa, o director clínico do Hospital de Santa Maria.

Luís Pinheiro defende que o próximo desconfinamento deve, por isso, ser feito por fases, com cautela e sem precipitações, até porque há ainda muito para descobrir sobre o potencial de crescimento das novas variantes do novo coronavírus.

O director clínico do Hospital de Santa Maria destacou também a tendência, nos últimos dias, para a “estabilização na pressão de internamento, nomeadamente na enfermaria, também traduzível por uma menor necessidade de afluxo à urgência”. Contudo, alertou: “não esperamos que essa mesma estabilização ou diminuição da pressão se manifeste já em termos de unidades de cuidados intensivos”.

O primeiro-ministro, António Costa, revelou este sábado que o objectivo do Governo é vacinar contra a covid-19 cerca de 1,4 milhões de portugueses até ao início de Abril e que, na próxima semana, haverá um reforço de cem mil vacinas para administrar aos idosos com mais de 80 anos e às pessoas com mais de 50 anos e doenças associadas.

Em todo o mundo, há mais de 108,6 milhões de pessoas que foram infectadas pelo vírus desde o início da pandemia – dessas, 2,3 milhões morreram e mais de 60,9 milhões recuperaram, o que significa que há mais de 45 milhões de pessoas com infecção activa em todo o mundo, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.