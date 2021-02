PSD à espera do PS para eleger representantes da AR em oito entidades

A Assembleia da República está há um ano para eleger representantes em diversas entidades externas cujos mandatos terminaram em Janeiro do ano passado ou até mesmo em Outubro de 2019, com a nova legislatura. Em alguns casos já houve eleições e os candidatos não conseguiram votos suficientes para serem eleitos – porque precisam de dois terços do total de deputados votantes -, noutros, o PS e o PSD não se entenderam ainda na definição das listas conjuntas de nomeados. As eleições devem ser no início de Março