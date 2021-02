“Enquanto a política for vista como um jogo partidário irá haver espaço para todo o tipo de extremismos”

Um ano depois do início da pandemia, a Universidade Católica vai lançar um curso combinado de Filosofia, Economia e Política que pretende reorganizar a forma de fazer política com consciência ética, aplicada na resolução da crise sanitária, mas também social e política.

Saber equilibrar a urgência de uma resposta sanitária com a necessidade de garantir um equilíbrio económico e social tem sido um desafio desde Março do último ano e “a demonstração de como, em sociedade, temos de lidar com problemas que são extraordinariamente complexos e que não podem ser vistos em gavetas”. O resumo é feito por Nelson Ribeiro, director da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica, no momento em que a instituição se prepara para lançar uma licenciatura em Filosofia, Política e Economia com o objectivo de construir uma “visão mais holística, mais abrangente e mais integrada” que responda aos desafios do presente.