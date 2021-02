A luz da Livraria Campos Trindade “não se extingue nunca”

Tudo começou com as flores. “Encham-me a montra com flores”, pedia o alfarrabista Bernardo Trindade em finais de Janeiro, dias antes de a sua livraria ser encerrada. E, assim, ainda a Campos Trindade não tinha fechado as portas e já lhe enchiam a montra de ramos e mensagens, em jeito de despedida. Nesta série de fotografias, Ana Paganini preserva a memória desta Lisboa a desaparecer. Não são flores que deixa na montra da histórica livraria-alfarrabista do Chiado, mas a preservação de uma memória que, tal como a luz das fotografias, “é algo que permanece”.

A fotógrafa começa por contar ao P3 que a sua intenção inicial “era transmitir a frustração de uma pessoa a olhar a montra, de fora, e não conseguir entrar”, mas que, quando voltou a passar pela livraria e entrou para fotografar, o projecto se transformou na representação de “uma luz que não se extingue nunca”. Um trabalho fotográfico em película, a preto e branco, “para mostrar a intemporalidade”, com uma textura que “encapsula uma emoção, também muito nostálgica”.

Paganini disse ter fotografado "já com o peso de saber que a livraria iria fechar”, abraçando, dessa forma, o tom nostálgico que conta ser característico de todo o seu trabalho fotográfico. “Uma vez, descreveram o meu trabalho e disseram que todas as minhas fotografias pareciam uma despedida.”

A despedida que a fotógrafa faz à Livraria Campos Trindade é uma homenagem a “uma Lisboa em desaparecimento”, mas também “um tributo aos livros raros e especiais” e ao espírito do pai de Bernardo Trindade — o bibliófilo, livreiro e alfarrabista Tarcísio Trindade — cujo projecto de vida foi a livraria, que “irá continuar noutro sítio", através do filho.

O simbolismo das flores é um elemento importante nesta série fotográfica. “Em que ocasiões é que levamos flores?”, questiona, retoricamente, a jovem de 25 anos. Iluminadas pela luz da montra da livraria, que se manteve acesa durante a noite nos últimos dias do mês de Janeiro, para a fotógrafa estas são a representação “tanto da vida como da sua ausência”, podendo ser associadas tanto a “uma coisa fúnebre” como a “um agradecimento.”

Esta homenagem à Livraria Campos Trindade, “feita ainda em vida”, é ainda uma “homenagem a quem diariamente homenageia os livros”, como Bernardo Trindade. Na sua livraria, diz Ana Paganini, o alfarrabista prestava diariamente tributo aos livros — que “nunca deveriam ser uma coisa do passado.”

O número 44, da Rua do Alecrim, fica assim imortalizado nos negativos da fotógrafa e em toda a gente que por lá passou. Tudo começou com as flores, agora secas, que marcaram o princípio do fim, altura em que Bernardo Trindade ainda empacotava “44 anos de vida e histórias em caixas.” Agora, apenas o site da livraria se mantém activo. Mas “o impacto da livraria permanece", como escreve Ana Paganini, na descrição do projecto. E enquanto não abre portas noutro sítio, mantém-se na "memória colectiva". E nas fotografias também.

