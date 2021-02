O grito para dentro

Tem-se falado pouco disso, das incompreensões geracionais que se intensificaram neste contexto, mas elas estão aí, e com possibilidades de serem exponenciadas no futuro mais próximo.

Tenho a certeza que um dia será feito um estudo rigoroso, de indiscutível credibilidade científica, para justificar porque é que as filas para pagar em supermercados geram tantas situações de conflitualidade. Há semanas, numa mercearia com uma multidão de três pessoas lá dentro — ok, com a senhora da caixa, quatro — foi-me oferecido porrada por um cavalheiro que se encontrava a uma distância física considerável. Agradeci a oferta, mas recusei educadamente. E foi assim que o senhor, de maneira simpática, em vez de me presentear, resolveu dar um generoso pontapé num saco de batatas ao seu lado, descarregando aí toda a sua fúria. Não houve danos físicos, apenas batatais.