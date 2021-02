Europa em câmara lenta

Em julho de 2020, a aprovação da “bazuca” europeia foi recebida com regozijo. Esta foi a alcunha que se colou ao EU Next Generation, o plano de recuperação acordado para combater a crise económica causada pela pandemia covid-19. Os Estados-membros da União Europeia (UE) esperam pelos 750 mil milhões de euros para capacitarem a resposta à dimensão económica da crise.

Todavia – é a mácula da integração europeia, enredar-se em sistemáticos “todavias” –, a bazuca ainda não foi armada. As regras europeias mandam que os parlamentos nacionais aprovem o que foi aprovado pelos líderes nacionais no Conselho Europeu. Que a frase anterior não seja treslida: ela não encerra uma crítica à necessidade de os parlamentos nacionais ratificarem o acordo do Conselho Europeu; de outro modo, um alicerce do Estado de direito ficava comprometido. Em matérias com natureza orçamental, são os parlamentos que têm legitimidade política.

O que está em causa é o tempo há que se arrasta o processo de ratificação nacional. Os parlamentos nacionais têm o seu ritmo próprio e obedecem a uma agenda de trabalhos que é determinada autonomamente. Admita-se que, em ambiente de pandemia, os órgãos legislativos dos Estados tenham entrado em trabalhos mínimos, restringindo as reuniões e a produção legislativa. Mas o que está em causa é a aprovação do plano de recuperação económica que devia figurar no topo das prioridades. Entretanto, as sucessivas vagas da pandemia e a certeza da incerteza empurram a economia para uma crise profunda e letal. São incompreensíveis as prioridades dos legisladores nacionais, que vão adiando a bazuca europeia enquanto assistem, passivamente, aos efeitos devastadores da crise económica causada pela persistência da pandemia.

A procrastinação é um custo que se abate sobre todos: governos nacionais, cidadãos (sobretudo os que sofrem por causa das vicissitudes económicas da pandemia), empresas – e a própria UE. O cidadão pode atribuir culpa à União pela demora na concretização da bazuca europeia. O cidadão informado deve ser mais exigente. E deve recolher informação sobre os meandros das negociações europeias e do processo de decisão da UE para não tirar conclusões precipitadas. No caso, as culpas não podem ser endossadas à União, com esta ligeireza. Muito embora a UE não se desligue dos países que a compõem, e pese embora o nível europeu e o nível nacional se articulem no processo de decisão, o cidadão informado, insatisfeito com a demora em fazer funcionar a tão esperada bazuca, não pode endossar as culpas à UE. A decisão que aprovou a bazuca teve a paternidade do Conselho Europeu, uma instituição da União onde têm lugar (como protagonistas) os líderes nacionais. E agora estamos à espera do episódio seguinte: a ratificação pelos parlamentos nacionais.

Uma Europa mais expedita, e mais eficaz no processo decisório, tem de ser menos dependente do nível nacional. Exige-se mais autonomia para esta Europa

Como se pode culpar a UE perante um cenário destes? É sempre possível fazê-lo. Porque é nesta União e com estas regras que vivemos. Ou seja: uma UE assim configurada presta-se a ser refém da inércia. É-o por razões que se imputam à letargia do nível nacional. Uma Europa mais expedita, e mais eficaz no processo decisório, tem de ser menos dependente do nível nacional. Exige-se mais autonomia para esta Europa. De outro modo, a Europa fica sitiada pelo emaranhado de interesses nacionais, presa ao ensimesmar dos países que ficam na retaguarda e atuam como forças de bloqueio, travando acordos já aprovados pela esmagadora maioria de Estados. Uma Europa assim é uma Europa frágil. E, diga-se sem rodeios, é uma Europa que se afasta dos pergaminhos democráticos (como podem Estados em minoria obstar a aprovação de uma decisão com o acordo da maioria?) e fica a léguas da eficácia que lhe devia ser inata. Já levamos quase setenta anos de integração europeia; por que se obriga a Europa a depender de consensos que são o eufemismo para a ditadura de poucos sobre a maioria?

Quando a UE (assim entendida) tergiversa, atraiçoa os cidadãos. Na crise que atravessamos, a crise económica é exógena. Ela nasceu das consequências da pandemia, pela necessidade do confinamento, levando ao encerramento de muitas atividades económicas. Para além da angústia motivada pela crise sanitária, esperava-se que os atores políticos (ao nível nacional e da UE) usassem o máximo de meios para mitigar os efeitos da crise económica. Já lá vão quase oito meses desde a aprovação da bazuca europeia. O dinheiro que ela promete disparar ainda não tem paradeiro. A crise económica não espera pelo desbloqueio dos parlamentos nacionais. As pessoas atiradas para o desemprego e as empresas que estão no limiar da falência não podem interceder junto do vulto que é o vírus que se continua a espalhar. Mas podem interceder junto dos seus representantes diretos, os parlamentos que elegeram, para acordarem para a vida.

Assim está a Europa – esta Europa que vive do oxigénio dos Estados-membros. Parece uma orquestra desafinada: os músicos, diligentes, querem tocar a sinfonia à velocidade exigida, e um maestro, indolente, arrasta-se vagarosamente no comando da orquestra. Na audiência, o público, quase a desesperar. Se os governos e as instituições da UE não servem para reagir a uma crise como esta, servem para quê?

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico