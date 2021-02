Vacinação e tradição

1º - O plano de vacinação europeia teve um início glorioso. Mas se até 30 de Junho de 2021 as pessoas maiores de 18 anos não tiverem tomado pelo menos uma dose de uma vacina qualquer aprovada, a narrativa de sucesso no programa de vacinação vai por água abaixo. Ursula von der Leyen e António Costa formarão uma dupla de fiascos.

2º- Já o plano português de investimentos públicos e privados num total de 50, 8 mil milhões de euros, provenientes da UE, vai começar da pior forma possível. Um em cada cinco euros vai para as PME. Acontece que as PME (pequenas e médias empresas) representam 80% do tecido produtivo português e vão auferir apenas 20% daquele valor. Na história portuguesa já é tradição, fazer sempre exactamente o contrário para não sairmos nunca do pelotão da cauda do desenvolvimento.

Angélica de Carvalho, Chaves

Precisões históricas

A narrativa histórica tem espaço para interpretações subjectivas. Onde está o limite? No artigo da historiadora M. Fátima Bonifácio “Portugal salva-se, se a Europa se salvar”, título epigráfico de Eduardo Lourenço, faz-se alusão ao século XIX, invocando a famosa “geração de 70”, que, para a autora, “pôs em dúvida a viabilidade de Portugal”. Nesta sequência, remata que “Antero, a quem a pátria doía insuportavelmente, suicidou-se”. Onde falta o rigor, nesta imagem do suicídio? O suicídio de Antero teve como causa a sua doença depressiva, numa fase de agravamento cíclico. Na volumosa partilha epistolar com Oliveira Martins, amigo e confidente, que o ajuda psicologicamente, Antero faz, com grande acuidade, a descrição da sua doença e do sofrimento e desespero que lhe gera. Sousa Martins fez postumamente a sua patografia, em In Memoria. Antero, foi vencido pela doença, não pelo desencanto pela pátria.

José Manuel Jara, Lisboa

A salvação de Portugal

Desde há muitos anos, defendo para mim uma tese que nunca divulguei e que leio no texto de Maria de Fátima Bonifácio com o título “Portugal salva-se, se a Europa se salvar (Eduardo Lourenço)”, mas que me persegue quando analiso o que se passou durante os primeiros anos do 25 de Abril: a de que Cunhal não tomou conta do nosso país porque lhe não interessava; via nele um país pobre, sem matérias-primas, atrasado, sem futuro. Ele, como feroz defensor das ideias comunistas da Rússia, onde era recebido como um príncipe, país a que dedicou toda a sua vida, tinha outra ideia mais grandiosa: a de oferecer à Rússia, de mão beijada, as ex-colónias portuguesas, pela mão de Rosa Coutinho (Angola) e outros que tais. E foi o que veio a acontecer, como todos sabemos.

Artur Gonçalves, Sintra

Livros não temos, mas agulhas há muitas

O artigo no PÚBLICO de quinta-feira da autoria de Nuno Pacheco reflecte exactamente o que não tem abandonado o meu pensamento desde que li e ouvi sobre a proibição de vender livros (novos, entenda-se). No contexto pandémico actual, isto é absolutamente ridículo, tendo em conta que então muitos outros objectos deveriam também ser colocados no mesmo patamar. E o dizer-se que livros não são um bem essencial, ultrapassa as raias do absurdo.

O mundo começou a girar em reverso...

Horácio Cavaleiro, Califórnia

A extrema esquerda e a extrema direita e o Estado de emergência

​Não tenho nada a ver com o PS ou com algum membro do Governo, sou apenas um cidadão confinado e perplexo com a resposta possível à pandemia dada pelos partidos na Assembleia da República. Aliás é isto que gostaria de ver claramente exposto – talvez um vosso trabalho jornalístico me possa ajudar. Da extrema-esquerda à extrema-direita (PC, BE, Chega e IL) votam contra o estado de emergência desde o principio, opõem-se ao confinamento, arma que já vimos é a mais segura para controlar as novas infecções e todos os países a adoptaram em algum momento. Será possível que cada um desses partidos (tirando a chicana política a que se dedicam, e as generalidades sobre mais apoio ao SNS) digam concretamente, ponto por ponto o que fariam se estivessem no poder? Lembro que todos assistem ao que os especialistas dizem e propõe. E eles são claros quanto ao confinamento e aos apelos do Presidente da República. Será possível obter esta clarificação junto dos partidos mencionados?

Heitor Ribeiro, Queluz de Baixo