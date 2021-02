Em tempos de desespero, iranianos continuam a querer apenas “um país normal”

As revoltas que há dez anos começaram na Tunísia e no Egipto, ameaçando regimes autoritários por quase todo o mundo árabe, também chegaram ao Irão. Na complexa e contraditória República Islâmica, o regime dos mullahs celebrou o movimento de protesto no Cairo como um “despertar islâmico” semelhante ao da sua revolução de 1979, mas viu-se forçado a reprimir as tentativas de apoio a esse “despertar”.