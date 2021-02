Morreu o ex-presidente da Argentina Carlos Menem

A década em que esteve à frente do país (1989-1999) ficou marcada por reformas liberais que acabaram por redundar numa enorme crise económica e depois política. A sua longa vida é, em si, um exemplo das contradições do movimento peronista.

Tão cheia de peripécias como a história argentina do século XX e tão carregado de contradições como o movimento peronista onde sempre militou, capaz de ser uma coisa e o seu oposto, Carlos Saúl Menem morreu este domingo aos 90 anos. Estava internado há algum tempo no Sanatório Los Arcos, em Buenos Aires, devido a uma infecção urinária e tinha sido colocado em coma induzido no final de Dezembro.