Independentistas poderão continuar a governar sozinhos na Catalunha

Sondagem à boca das urnas da RTVE dão a vitória à Esquerda Republicana da Catalunha e permitem aos independentistas governar com o Junts per Catalunya. Salvador Illa consegue o segundo lugar para os socialistas.

A sondagem à boca das urnas da RTVE dá a vitória à Esquerda Republica da Catalunha (ERC), com 36 a 38 deputados, seguido do Partido Socialista dos Catalães (PSC), com 34 a 36 deputados nas eleições na Catalunha deste domingo. Em terceiro lugar, o inquérito de opinião coloca o Juntos pela Catalunha (JxC) com 30 a 33 deputados. A confirmar-se esse resultado, poderia dar deputados suficientes aos partidos independentistas uma maioria absoluta para voltarem a formar governo, embora agora com a ERC à frente e não o JxC.

Os números da RTVE colocam mesmo os socialistas em primeiro lugar em termos de percentagem, mas com menos deputados. Para a candidatura liderada pelo ex-ministro da Saúde, que deixou o governo de Madrid para ser cabeça de lista nestas eleições regionais, a sondagem dá 34 a 36 deputados.

Outro resultado importante dado pela boca das urnas é a confirmação do descalabro do Cidadãos. O partido agora liderado por Inés Arrimadas, que surgiu na Catalunha e sempre teve ali a sua principal base de apoio, cai de 36 deputados com que ganhou as eleições de 2017 para 6 a 7 deputados nestas eleições, levando os analistas a augurar o fim do partido de centro direita.

Outra surpresa à direita, se se confirmarem os dados da RTVE, será o Partido Popular a ser superado pelo Vox, de extrema-direita, que conseguiria os seus primeiros deputados no parlamento regional catalão. A sondagem dá 6 a 7 deputados ao Vox e 4 a 5 deputados ao PP.