No Congresso ou na Georgia, Trump ainda pode responder pela insurreição

Os caminhos são difíceis e morosos, e não é certo que o Partido Democrata esteja disposto a investir as suas energias em Trump depois do julgamento no Senado. Mas há algumas hipóteses em cima da mesa.

Depois da confirmação, no sábado, de que só por milagre o Senado norte-americano teria os 67 votos necessários para condenar Donald Trump, as atenções viraram-se para a busca de resposta a uma das perguntas mais vezes repetidas nas últimas horas: se até o líder dos republicanos no Senado disse que o ex-presidente dos EUA é responsável pela invasão do centro da democracia norte-americana, de que forma pode ele ser punido, além da censura pública dos eleitores que já o detestavam?