Um treino a dois no dia de S. Valentim

O treino é um desafio! É o ultrapassar dos nossos limites, superarmo-nos constantemente. Assim sendo, por que não fazê-lo na companhia daqueles que nos são mais chegados?

A maioria treina para obter resultados que gosta de ver ao espelho e sentir na própria pele. Contudo, para que qualquer relação corra o melhor possível deve sempre haver respeito pelos nossos limites, quer sejam eles físicos ou psicoemocionais.

Havendo um limite estabelecido, vamos então agarrar o desafio de treinarmos a dois, dentro da nossa condição física, podendo partilhar o tempo e o espaço, focando nos objectivos e criando as devidas adaptações.

Bons treinos a dois e um Feliz Dia dos Namorados!

Clean & Press KB — pés à largura da bacia, ou ligeiramente afastados, dar um pequeno impulso, fazendo a báscula da bacia, puxar em simultâneo cotovelo até à linha da cintura, e dar uma última impulsão, esticando o braço acima da cabeça.

Swing KB — pés à largura da bacia, ou ligeiramente afastados, contrair glúteos e abdominais, e fazer balanços com a bacia, progressivamente, ate levar o KB ao nível do olhar ou ligeiramente acima e à frente da cabeça.

Elevações e Remada com discos — Elevação: mãos afastadas na barra, à largura dos ombros, corpo alinhado, ao expirar subir o corpo até ao peito ir à linha da barra; Remada: pés à largura da bacia, tronco flectido a aproximadamente 90 graus, discos na mão, braços alinhados ao nível do ombro expirar e puxar os cotovelos, mantendo-os próximos do tronco.

Agachamento sumo TRX e Agachamento TRX — Manter o TRX sempre com tensão, mantermos o corpo alinhado, olhar dirigido à frente, pés afastados à largura da bacia (Homem), e mais afastados que a largura da bacia, com a ponta dos pés viradas para fora (Mulher), descer o corpo para baixo e para trás, expirando na subida contraindo bem glúteos e abdominais.

Lunges estáticos com discos — pés alinhados à largura da bacia, pé detrás com o calcanhar fora do chão, discos ao longo do corpo (Homem) e à frente do peito (Mulher), descer o corpo até fazer um ângulo de 90 graus nos dois joelhos, mantendo o olhar dirigido em frente, mantendo o tronco bem alinhado e expirar na subida, contraindo glúteos e abdominais.

Push Ups & Handstand Push Ups — Mãos bem apoiadas no chão, mais afastadas que os ombros, realizando um ângulo de 90 graus no cotovelo quando descemos o corpo, o olhar dirigido em frente, mantendo o corpo alinhado. Na versão do Homem, manter os pés bem apoiados na parede, e o corpo próximo para manter esse alinhamento.

Abdominais Inferiores TRX e Abdominais com Rolo — Na versão de TRX, manter corpo alinhado, mãos alinhadas com os ombros, puxar os joelhos a cada expiração. No rolo, manter o alinhamento dos ombros com o rolo, e ao expirar deslizar o corpo o mais à frente possível, sem descansar no chão.

Prancha Abdominal e Burpees com salto lateral — A Mulher mantém mãos bem apoiadas no chão, cotovelos dobrados e alinhados com os ombros, pés à largura da bacia, manter a coluna e cabeça alinhados, contraindo bem abdominal e glúteo, e mantendo uma respiração mais superficial. O Homem inicia o movimento numa extensão do cotovelo, fazendo uma push up, movimento explosivo passando para uma posição de agachamento baixo, ao subir salta por cima da parceira de treino, fazendo alternadamente num lado e no outro.