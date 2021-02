Harry e Meghan têm segundo bebé a caminho

O príncipe Harry e Meghan Markle confirmaram este domingo que a duquesa de Sussex está grávida.

“Podemos confirmar que o Archie vai ser um irmão mais velho. O duque e a duquesa de Sussex estão radiantes por estarem à espera de uma segunda criança”, anunciou um porta-voz do casal, citado pela imprensa britânica. O primeiro filho do casal, Archie Mountbatten-Windsor, completou um ano em Maio do ano passado.

O casal, que actualmente vive em Montecito, na Califórnia (EUA), partilhou uma fotografia a preto e branco, sentado sob uma árvore, em que Meghan aparece com a mão sobre a barriga.

Um porta-voz do palácio de Buckingham já veio afirmar que a rainha Isabel II e toda a família estão “muito contentes” e desejam felicidades ao casal, noticiou a agência Reuters.

O (ou a) bebé de Harry e Meghan será o 10.º ou 11.º bisneto de Isabel II (Zara Tindall, filha da princesa Anne, também está grávida), nota o jornal The Guardian. A criança será a oitava na linha de sucessão ao trono britânico, à frente do príncipe André, duque de Iorque. Harry manteve o seu lugar, apesar de ter abandonado os seus títulos reais em Janeiro do ano passado.

Em Novembro, Meghan Markle revelou que havia sofrido um aborto espontâneo durante o Verão. “Perder uma criança significa carregar um luto quase insuportável, vivido por muitas mas falado por poucas”, escrevia então no New York Times.