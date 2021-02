Consultório: O Vinho Verde e as uvas maduras

O Vinho Verde tem uvas maduras?

É claro que sim. Ninguém colhe uvas verdes, uma vez que com elas não conseguiria fazer a fermentação que dá origem aos vinhos. A fermentação é o processo através do qual os açúcares dos frutos (as uvas, neste caso) se transformam em vinho. E só com a maturação é que se desenvolvem os açúcares.

A designação Vinho Verde vem do facto de ser produzido na Região dos Vinhos Verdes, assim denominada por associação às características naturais da região, onde a cor verde, em múltiplos matizes, domina a paisagem.

Também porque são vinhos com características distintas em relação às demais regiões é comum contrapor-se o Vinho Verde aos de todas as outras regiões, catalogando estes como “vinho maduro”. Um conceito errado, já que todos os vinhos resultam de uvas maduras, bem como nele se juntam sem distinção todas as outras regiões.

E só tem vinhos brancos?

Tem brancos, tintos, rosados, espumantes e aguardentes, tal como em geral todas as outras regiões. De facto, a produção de vinhos brancos é hoje dominante. Graças à qualidade dos vinhos e das suas castas características, que tem feito multiplicar a procura, tanto em Portugal como nos mais variados destinos de exportação. Mas nem sempre assim foi.

Até meados do século passado, a produção de tintos era dominante e a dos brancos apenas residual. Os tintos do Alto Minho foram mesmo os primeiros a serem exportados, havendo mesmo no início do século XX, no porto de Viana do Castelo, uma feitoria dedicada à sua expedição.

