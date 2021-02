Wolfsburgo e Borussia Moenchengladbach anulam-se

Wolfsburgo e Borussia Moenchengladbach empataram este domingo (0-0) em jogo da 21.ª jornada da Liga alemã, num embate em que as duas equipas procuravam manter objectivos europeus.

A jogar em casa, o Wolfsburgo teve mais posse de bola, mas não conseguiu dar continuidade à série de cinco triunfos consecutivos, quatro na Liga e um na Taça, e acabou por cair para a quarta posição.

A equipa tem os mesmos 39 pontos do Eintracht, que venceu o Colónia por 2-0, com um dos golos a pertencer a André Silva, mas ligeira vantagem, de um golo, na diferença entre golos marcados e sofridos.

Já o Moenchengladbach mantém-se na sétima posição, não conseguindo beneficiar do empate do Borussia Dortmund no sábado, em casa com o Hoffenheim (2-2), que ocupa o sexto lugar, com os mesmos 33 pontos.

A equipa do Moenchengladbach não atravessa uma boa fase na Bundesliga, com dois empates e uma derrota nos últimos três jogos, quando defronta já esta quarta-feira o Manchester City, em jogo da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.