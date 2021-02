Três portugueses com mínimos para os Europeus nos 3000m

Isaac Nader e Samuel Costa, em masculinos, e Mariana Machado, em femininos, conseguiram neste domingo os mínimos de participação para os 3000 metros dos Campeonatos da Europa de atletismo indoor, que vão decorrer na Polónia, em Março.

Os 3000 metros acabaram por ser o ponto mais alto da segunda jornada dos Campeonatos de Portugal, que se disputaram em Braga no fim-de-semana. Na prova masculina, esperava-se um “ataque” aos mínimos por parte de Samuel Barata, mas com alguma surpresa assistiu-se ao triunfo de Nader, já campeão nos 1500 metros, batendo mesmo o recorde nacional de sub-23 (7m57,45s) — retirou, assim, das listas Rui Silva, o seu treinador e recordista absoluto da distância.

Isaac Nader irá, nos Campeonatos da Europa de Torun, correr apenas os 1500 metros, deixando a representação lusa a cargo de Samuel Barata, que nesta prova fez 7m57,63s.

Nos 3000 metros femininos, Mariana Machado, do Sp. Braga, cumpriu com sucesso o “contra-relógio” de que precisava, triunfando em 9m09,09s, ligeiramente abaixo dos 9m10,00s de referência.

No triplo salto Patrícia Mamona, recordista nacional, abriu a época um pouco abaixo do nível que costuma atingir, sempre com diculdades para “acertar” o salto e chamada, mas vencendo a sua prova com 14,03m, graças ao último ensaio.

A marca de qualificação para os Europeus de Torun já tinha sido conseguida por Mamona no ano passado, mas esperava-se que alcançasse, nesta época de Inverno, uma marca de referência acima de 14,09 metros — fica próxima, mas só já tem uma semana para lá chegar.

Decididamente longe da melhor forma encontra-se Evelise Veiga, que, tal como Mamona, já tem mínimos olímpicos, obtidos no ano passado. Neste domingo, foi segunda, com 13,41m, um dia depois de se ter sagrado campeã no concurso do salto em comprimento.

Quem já tinha marca de qualificação para os Europeus era Francisco Belo, no lançamento do peso, e neste domingo tornou-se campeão da especialidade pela terceira vez. A marca obtida, 19,50m, é interessante, mas fica um pouco aquém do que se esperava. Ainda assim, foi suficiente para ganhar bem ao seu colega do Benfica, Tsanko Arnaudov, que atirou o engenho a 19,19m. Lusa