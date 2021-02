Sp. Braga vence nos Açores e aproxima-se do FC Porto

Dos três jogadores envolvidos no negócio Paulinho, Cristian Borja seria o último numa hipotética aposta sobre qual deles iria marcar o primeiro golo após a transferência, mas foi o que aconteceu neste domingo. O lateral colombiano foi o autor de um grande golo que deu o triunfo ao Sp. Braga por 0-1 nos Açores sobre o Santa Clara em jogo da 19.ª jornada da I Liga. Esta vitória deixou a formação minhota (40 pontos) a apenas um ponto do segundo classificado, o FC Porto (41), que empatara no derby da Invicta com o Boavista.

Faltaram mais golos a este jogo no meio do Atlântico, um jogo disputado e equilibrado entre duas boas equipas que sabem o que têm de fazer em campo. E o marcador até funcionou bem cedo. Aos 10’, na sequência de um pontapé de canto, a bola sobrou para Borja, e o lateral, com o pé esquerdo e de primeira, arrancou um remate indefensável para o guardião Marco Pereira. Foi o seu primeiro golo pelos minhotos e o segundo desde que chegou ao futebol português a meio da época 2018-19 para representar o Sporting - já os seus companheiros de transferência, Sporar e Paulinho ainda não marcaram pelas suas novas equipas.

Depois de uma primeira fase de domínio da formação orientada por Carlos Carvalhal, a equipa açoriana equilibrou as coisas ainda no primeiro tempo e ganhou algum ascendente na segunda parte. Com mais gente no ataque e beneficiando do vento favorável, o Santa Clara teve várias aproximações perigosas à baliza de Matheus, mas sem conseguir marcar para, pelo menos, chegar ao empate. Mérito também para os bracarenses que conseguiram travar as investidas dos açorianos e com uma defesa bastante alternativa em relação ao que é habitual.

Este foi, então, um regresso às vitórias para o Sp. Braga depois de dois empates consecutivos com o FC Porto (para o campeonato e para a Taça), e um ensaio positivo para o encontro da primeira mão frente à Roma na Liga Europa. Já o Santa Clara, que tem feito um campeonato muito tranquilo, sofreu a sua primeira derrota em Fevereiro, sendo que o último desaire tinha sido também frente ao Sp. Braga para a Taça.