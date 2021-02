Roma vence Udinese e sobe ao terceiro lugar da Liga italiana

A Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, impôs-se por 3-0 na recepção à Udinese e subiu ao terceiro lugar da Liga italiana de futebol, a quatro dias de defrontar o Sporting de Braga, para a Liga Europa.

A equipa da capital italiana resolveu o jogo da 22.ª jornada ainda durante a primeira parte, com dois golos marcados pelo francês Jordan Veretout, aos cinco e 25 minutos, o último de grande penalidade, fixando o resultado já em período de compensação, aos 90+3’, pelo espanhol Pedro.

Depois da derrota por 2-0 sofrida na ronda anterior, na visita à Juventus, que abriu a contagem através de Cristiano Ronaldo, a Roma regressou aos triunfos na Série A e ultrapassou a “crónica” campeã italiana na classificação.

A equipa treinada por Paulo Fonseca subiu ao terceiro lugar, com um ponto de vantagem sobre a Juventus e três sobre o Nápoles - que no sábado venceu por 1-0 na recepção à formação de Turim - e a Lazio, mas os perseguidores têm menos um jogo realizado.

A Lazio defronta ainda neste domingo o Inter de Milão, segundo classificado, que, em caso de vitória sobre o clube romano, assumirá a liderança do campeonato, superando o rival AC Milan, que no sábado foi batido no estádio do Spezia, por 2-0.