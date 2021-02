Real Madrid vence Valência e passa Barcelona

O Real Madrid venceu este domingo o Valência, por 2-0, e isolou-se provisoriamente no segundo lugar da Liga espanhola, deixando o emblema “che" mais perto da zona de despromoção do que da zona europeia.

A superioridade dos “merengues” no jogo da 23.ª jornada cedo ficou reflectida no resultado, com o golo inaugural do francês Benzema a surgir aos 12 minutos, através de um remate cruzado.

Aos 42 minutos, em lance de envolvimento colectivo, Lucas atrasou para o remate de primeira do alemão Toni Kroos, que assinou o segundo golo dos madrilenos.

O Valência, que contou com três portugueses como titulares - Thierry Correia, Ferro e Gonçalo Guedes -, raramente conseguiu importunar a equipa de Zinedine Zidane.

O Real Madrid soma 49 pontos em 23 jornadas, estando a cinco do líder Atlético de Madrid, que tem dois jogos a menos, e com três de vantagem sobre o FC Barcelona, que tem menos um desafio disputado.

O Valência é 12.º, liderando um trio de equipas com 24 pontos, somente três acima da zona de despromoção.

A Real Sociedad venceu por 1-0 na visita ao Getafe, com um golo do sueco Alexander Isak (30'), e subiu ao quinto lugar. Os bascos somam 38 pontos, a sete do quarto lugar, do Sevilha, e com mais dois do que o sexto, o Villarreal, sendo que ambos os rivais têm uma partida a menos.