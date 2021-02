Inter de Milão bate Lazio e assume liderança da liga italiana

O Inter de Milão venceu este domingo a Lazio de Roma por 3-1 assumindo o comando da liga italiana, com 50 pontos - mais um do que o rival AC Milan - em 22 jornadas, e sete em relação à Roma de Paulo Fonseca, terceira classificada à condição.

O internacional belga Romelu Lukaku bisou no encontro (22 g.p. e 45+1') e ainda assistiu Lautaro Martínez (64') para o terceiro golo dos milaneses, que não desperdiçaram a oportunidade de passarem para o comando do campeonato depois da derrota do AC Milan frente ao Spezia, na véspera.

Lukaku aproveitou o facto de Cristiano Ronaldo ter ficado em branco no jogo com o Nápoles para igualar o português no comando da lista dos melhores marcadores da Serie A, ambos com 16 golos, embora o belga tenha mais três partidas disputadas.

Nas segunda parte, a Lazio ainda tentou anular a vantagem dos milaneses, reduzindo por Gonzalo Escalante (61'), mas o Inter repôs de imediato a diferença de dois golos com que terminou o encontro.