França passa no primeiro grande teste do Seis Nações 2021

Era o primeiro grande teste à candidatura francesa a vencer o Torneio das Seis Nações de 2021 e a jovem equipa comanda por Fabien Galthié não fraquejou. Em Dublin, contra a competente Irlanda, “les bleus” mostraram qualidade a atacar e disciplina a defender, garantindo o triunfo, por 15-13.

Depois de na véspera o País de Gales ter surpreendido a Escócia e de a Inglaterra ter vencido sem problemas Itália, a deslocação da França a Dublin era uma “final” para os irlandeses, derrotados na jornada inaugural, e um desafio muito exigente para a renovada selecção gaulesa.

E o que se viu no Aviva Stadium, foi uma França que soube sofrer quando a Irlanda atacou e eficaz no ataque, com o formação Antoine Dupont a assumir, mais uma vez, um papel de destaque.

Na primeira parte, os irlandeses tiveram mais posse de bola e o domínio territorial, mas o “XV de France”, mostrando sempre muita personalidade, soube aproveitar as oportunidades no ataque e fez o único ensaio nos primeiros 40 minutos, por Charles Ollivon.

Com sete pontos de vantagem (10-3), a França entrou bem na segunda parte e, com um bom ensaio de Damian Penaud, ficou ainda mais confortável (15-3).

No entanto, os irlandeses responderam quase de imediato com um ensaio: aos 58’, Ronan Kelleher aproveitou um ressalto após um alinhamento e fez o toque de meta. Pouco depois, uma penalidade de Ross Byrne colocou a diferença em dois pontos (13-15).

Com cerca de 15 minutos ainda para jogar, a vitória francesa ficava em risco, mas o “XV” de Galthié soube sempre manter os irlandeses longe da sua área de 22 metros, garantido a vitória e a liderança isolada da prova.