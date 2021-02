Bruno Fernandes marca, mas Manchester United atrasa-se

Deslocação dos “red devils” ao terreno do West Bromwich Albion, penúltimo da Liga inglesa, terminou com empate (1-1) e um fosso de sete pontos para o líder Manchester City.

O Manchester United recuperou este domingo a vice-liderança da Liga inglesa, agora em igualdade pontual com o Leicester, mas atrasou-se na corrida pelo primeiro lugar, ao ceder uma igualdade (1-1) no terreno do West Bromwich Albion, penúltimo da prova.

Os “red devils” foram obrigados a recuperar de uma desvantagem, fruto de um golo discutível (com falta sobre Lindelöf) de Mbaye Diagne (2') logo no início da partida, que Bruno Fernandes desfez com uma finalização de grande categoria, num remate sem preparação, de pé esquerdo, a um minuto do intervalo.

O United estava obrigado a vencer para evitar a companhia do Leicester, que na véspera batera o Liverpool. Mas a formação de Manchester fracassou, depois de ter visto o VAR negar-lhe (bem, mas pelas razões erradas) uma grande penalidade em que houve falta sobre Maguire (que o árbitro, após revisão do lance, não considerou suficiente), mas precedida de fora-de-jogo do central, pormenor que escapou à avaliação do VAR.

O West Bromwich Albion ainda dispôs de uma grande ocasião para vencer o encontro e igualar o Fulham, ambos em posição de despromoção, se bem que o jogo tenha terminado com uma bola no poste da formação da casa, na sequência de um cabeceamento de Maguire desviado pelo guarda-redes e desfeito pelo ferro da baliza.

O Manchester United soma 46 pontos, a sete do vizinho e líder Manchester City (53, com um jogo em atraso), voltando a ceder pela segunda ronda consecutiva.