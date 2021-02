Arsenal deixa aviso ao Benfica, com hat-trick de Aubameyang

A ganhar fôlego para o jogo com o Benfica, dos 16 avos-de-final da Liga Europa, na quinta-feira, dia 18, em Roma, o Arsenal ascendeu este domingo ao 10.º lugar (a dois pontos do Tottenham), por troca com o Leeds, que os “gunners” bateram por 4-2, com um hat-trick de Aubameyang (13, 41 g.p. e 47’) e um golo do português Hélder Costa (69') para os visitantes.

O Arsenal construiu uma vantagem confortável, que se cifrava em três golos (sem resposta) ao intervalo, graças a dois remates no alvo do gabonês e a um golo de Héctor Bellerín (45'). Vantagem que Aubameyang aumentou logo após o reatamento, após o que o Leeds reclamou direito de resposta.

A equipa de Marcelo Bielsa reduziu por Struijk (58'), com assistência de Raphinha, e ameaçou mesmo escrever um desfecho empolgante com Hélder Costa a marcar o segundo dos visitantes a cerca de 20 minutos do final.

O Leeds ainda poderia ter ido mais longe, aproveitando o relaxamento dos “gunners”, mas a reacção esgotava-se, com Aubameyang a falhar o póquer com um remate ao ferro e os visitantes a não aproveitarem um par de situações na área do Arsenal.