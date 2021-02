André Silva abre caminho à vitória do Eintracht Frankfurt

Internacional português, com 18 golos, assume-se como vice-artilheiro da Bundesliga, apenas superado por Lewandowski.

O avançado português André Silva abriu este domingo caminho à vitória do Eintracht Frankfurt diante do Colónia, ao apontar o primeiro golo do triunfo por 2-0, em jogo da 21.ª jornada da liga alemã.

Coube ao avançado desbloquear o resultado já na segunda parte (57'), com André Silva a “picar” ligeiramente a bola à saída do guarda-redes, tendo o central francês N'Dicka tranquilizado a equipa (79'), ao fazer o 2-0.

O internacional luso, de 25 anos, é o segundo melhor marcador da Bundesliga, com 18 golos, atrás do polaco Robert Lewandowski, autor de 26 remates certeiros, cuja equipa, o Bayern Munique apenas joga esta segunda-feira, e à frente do norueguês Haaland (16 golos).

André Silva atravessa um grande momento de forma e, nos últimos quatro jogos, marcou seis golos, com o Eintracht a cumprir o quarto jogo consecutivo a vencer, o que deixa o clube no terceiro lugar provisório.

A equipa de André Silva pode ser ultrapassada pelo Wolfsburgo, quarto classificado com menos um ponto, que recebe o Borussia Mönchengladbach, sétimo, também à espreita de uma entrada na “zona europeia”.