O Atelier do Corvo começou pelo jardim e está agora a colher os frutos

Na manhã que se seguiu à notícia da atribuição do prémio AICA — os resultados foram conhecidos a 5 de Fevereiro —, o Atelier do Corvo, dos arquitectos Carlos Antunes e Désirée Pedro, publicou nas redes sociais várias fotografias do seu espaço de trabalho, numa aldeia dos arrabaldes de Miranda do Corvo, a cerca de meia hora de Coimbra. A dupla tinha acabado de ser reconhecida pela secção Portuguesa da Associação Internacional de Críticos de Arte pela sua “prática singular no campo partilhado entre a arquitectura e as artes plásticas”, mas a legenda das fotografias passava a mensagem de que no atelier, no jardim que o rodeia e nos projectos em curso, tudo permanecia igual.