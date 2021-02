É uma pedra? É um pão? Sim! E é também o novo disco da Criatura

O sinal já lá estava, no primeiro disco: “Diz o mapa que está na capa que nasceu uma Criatura para amar em pedra dura.” Ora a capa do segundo álbum da Criatura tem mesmo uma pedra onde o outro tinha um mapa. Ambos sem letras ou títulos, apenas as imagens, de cores suaves, como símbolos. Em 2016, Aurora. Em 2021, Bem Bonda. Dois álbuns assinados com o nome Criatura, “um bando [não uma banda, a palavra foi propositadamente escolhida por eles] repleto de músicos, fotógrafos, videógrafos, técnicos e artistas plásticos. Todos eles são criadores. E também eles são criaturas.”