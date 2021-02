Morreu Rupert Neve, um dos maiores engenheiros de som da música

A revista Variety frisa que é até hoje conhecido como “o homem que criou a mesa de som”. O emblemático engenheiro sonoro Rupert Neve, responsável por grandes avanços tecnológicos na indústria musical nos anos 1960 e 1970, morreu esta sexta-feira no Texas, nos Estados Unidos, aos 94 anos, vítima de insuficiência cardíaca e uma pneumonia que, dizem os seus representantes, não foram provocadas por covid-19.

Nascido em 1926 na cidade mercantil de Newton Abbot, na Inglaterra, Rupert Neve passou grande parte da infância na Argentina, onde rapidamente ganharia o hobby de remodelar e consertar rádios antigos ou estragados. Em 1961, o britânico fundou com a mulher, Evelyn, a empresa Neve Electronics; três anos depois, estava a criar a primeira mesa de mistura à base de transístores, que com o tempo tornaria obsoletos o design de circuitos valvulados usados até aí.

Nos anos 1960 e 1970, Rupert desenvolveu as mesas de mistura Neve 50 e Neve 80, a mesa de som analógica Neve 8028 — que residiu no estúdio Sound City, em Los Angeles — e ainda o pré-amplificador Neve 1073, usado para moldar o som dos microfones utilizados na captação. A Neve 8028 foi utilizada em trabalhos de bandas como os The Who, os Fleetwood Mac, os Chicago, os Earth Wind & Fire, os Grateful Dead e os guitarristas Tom Petty e Santana — e o impacto desta importante mesa de som é reconhecido e celebrado no documentário Sound City (realizado por Dave Grohl, dos Foo Fighters), que inclui uma longa entrevista com o engenheiro sonoro.

Rupert vendeu a Neve Electronics em 1975, mas manteve-se ligado à indústria musical. Foi premiado em 1997 com o Lifetime Achievement Technical Grammy​ e em 2005 criou a Rupert Neve Designs, novamente com Evelyn do seu lado. Josh Thomas, co-fundador e actual director-geral da empresa, homenageou o falecido pioneiro num comunicado oficial. “Durante 16 anos, ele deu tudo o que tinha para criar uma equipa capaz de preservar as teorias, práticas e ideologias que estão por detrás de um design do Rupert Neve”, escreveu. “O mundo definitivamente soa melhor por ele ter passado por cá.”