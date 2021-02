Destroços encontrados na lagoa de Melides podem ser de navio holandês do século XVII

Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC)

As fortes chuvadas ocorridas no início de Fevereiro deixaram expostos os destroços de uma embarcação que se suspeita ser o Schoonhoven , um navio holandesa que, “segundo registos históricos, naufragou ao largo de Melides a 23 de Janeiro de 1626”.

Destroços arqueológicos de uma embarcação, possivelmente um navio holandês do século XVII, foram encontrados na sexta-feira na lagoa de Melides (Grândola) e recolhidos para análise e identificação, revelou este domingo a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC).

De acordo com o comunicado da DGPC, as fortes chuvadas ocorridas no início deste mês deixaram expostos, “durante um breve período”, os destroços de uma embarcação que se suspeita ser o Schoonhoven, um “jacht” holandês que, “segundo registos históricos, naufragou ao largo de Melides a 23 de Janeiro de 1626”.

No local, foi feito um registo tridimensional do destroço e colhida “uma amostra duma tábua de forro exterior da embarcação”, que será estudada para validar aquela hipótese.

A investigação incluirá uma análise aos anéis de crescimento da madeira (dendrocronologia) dos destroços encontrados, o que permitirá saber “a data de abate da árvore que deu origem à tábua, a sua espécie, ou ainda o tipo de clima onde cresceu”.

Segundo a DGPC, os trabalhos no local foram feitos “de emergência” pela equipa do projecto “Um mergulho na História”, especializado em “detecção, escavação e divulgação de naufrágios históricos”.

A monitorização e avaliação foram asseguradas por uma equipa do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS), em conjunto com a Direcção Regional de Cultura do Alentejo e a Câmara Municipal de Grândola.

Na operação estiveram ainda envolvidas a Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, a Guarda Nacional Republicana (GNR), a Capitania do Porto de Sines e a Autoridade Marítima Nacional.

O achado arqueológico, “só visível durante a maré baixa”, “foi reenterrado pelas dinâmicas do estuário prestes também a desaparecer quando a lagoa fechar de novo”, refere a DGPC em comunicado.

Segundo a DGPC, outros destroços, possivelmente do mesmo navio, já tinham sido antes identificados por mergulhadores na lagoa de Melides.

Há documentação que regista que aquele navio holandês, com 400 toneladas, partiu a 20 de Dezembro de 1625 da ilha de Texel, nos Países Baixos, naquela que seria a “sua terceira viagem em direcção à Ásia, num percurso que se vê interrompido pelo seu naufrágio na costa de Portugal”.

“O navio terá sido arrojado contra a costa, ou tentado abrigar-se em Melides numa última manobra desesperada”, refere a DGPC.

“A documentação inédita, pertencente quer ao Arquivo Histórico Ultramarino, quer aos Arquivos Holandeses, permitiu não só identificar Melides como o local da ocorrência deste naufrágio, como também dar a saber as diligências desenvolvidas por instituições locais no sentido de arrecadar os salvados arrojados à costa”, lê-se na nota de imprensa.