Covid-19: Portugal regista mais 2856 novos casos e 149 mortes

Portugal registou mais 2856 novos casos de infecção pelo novo coronavírus e 149 mortes, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde.

Divulgados no boletim deste sábado da Direcção-Geral da Saúde, os dados correspondem à totalidade de sexta-feira. No total, o país contabiliza 15.183 óbitos por covid-19 e 784.079 casos confirmados desde Março.

Graças ao confinamento, espera-se que a pressão gerada pela pandemia nos hospitais portugueses continue a diminuir. Segundo a mais recente previsão da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), relativa às necessidades que serão sentidas nas unidades de saúde a 19 de Fevereiro, existirão entre 4840 e 5234 doentes com covid-19 internados, de acordo com um acréscimo ou diminuição de 2% do Rt (risco de transmissão). Contudo, continuam a faltar milhares de profissionais para rastrear os contactos dos infectados.

Vacinar 1,4 milhões de portugueses até início de Abril

O primeiro-ministro, António Costa, revelou este sábado que o objectivo do Governo é vacinar contra a covid-19 cerca de 1,4 milhões de portugueses até ao início de Abril. Durante uma visita ao Quartel de Conde de Lippe, em Lisboa, no âmbito do arranque da vacinação dos efectivos da GNR e PSP, António Costa assinalou que, na semana passada, Portugal ultrapassou o meio milhão de vacinas contra a covid-19 já administradas e que “o objectivo é que, até ao princípio de Abril, consigamos vacinar cerca de 1.400.000 portugueses, entre aqueles que estão nos grupos de risco prioritários e nos serviços essenciais para assegurar o funcionamento normal do Estado e a protecção dos portugueses”.

António Costa estabeleceu ainda outra meta: “Chegar ao final do Verão com 70% da população portuguesa adulta já devidamente vacinada.” “Mas até ao final do Verão temos ainda um longo percurso. Ainda estamos no Inverno, ainda não chegamos sequer à Primavera e vamos ter que prosseguir ao longo destes meses este trabalho notório de ir vacinando com um critério objectivo de salvar vidas e proteger aqueles que são essenciais para nos protegermos a nós”, disse, sublinhando ainda que, “mais do que a vacina, é o comportamento de cada um de nós que trava a expansão da pandemia”.

Em entrevista ao PÚBLICO, a directora-geral da Saúde revelou que a testagem em massa com testes rápidos de antigénio vai avançar, mas de uma forma “controlada” e “com regras”. Graça Freitas estima que será possível chegar aos 100 mil por dia, somando os rápidos e os convencionais (PCR), e revela ainda que a hipótese de recomendar o uso de duas máscaras está a ser estudada.