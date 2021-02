Água de Espanha que chegaria a Alqueva num ano chegou numa semana

A mais importante reserva de água do país conseguiu garantir o abastecimento do regadio em Alqueva por quase três anos.

No dia 7 de Fevereiro, às 23h, Espanha debitou para a albufeira do Alqueva um volume de água que atingiu os 650 metros cúbicos por segundo. No dia 10, chegou aos 400 metros cúbicos e 24 horas depois atingia os 550 hectómetros cúbicos. Com esta cadência a albufeira do Alqueva apresentava esta sexta-feira uma reserva de água que quase atingiu os 3,5 mil hectómetros cúbicos. Alqueva recebeu numa semana o volume de água que Espanha devia enviar ao longo de 2021.