Prova dos factos: É possível um governo de unidade nacional?

A frase

“Temos de continuar a apoiar os que sofrem (…) tudo sem crise política, sem cenários de Governo de unidade ou de salvação nacional”

Marcelo Rebelo de Sousa

O contexto

Nas últimas semanas, alguns políticos, ex-políticos e comentadores defenderam a necessidade de uma espécie de governo de “salvação nacional” ou “unidade”, nomeado por influência do Presidente da República. Disse Santana Lopes: “Estamos num tempo tão grave em que devia existir um governo de emergência nacional, respeitando os resultados das eleições legislativas”. Miguel Sousa Tavares, colunista do Expresso, escreveu: “Chegou o momento de o Presidente da República reflectir a sério sobre se este Governo não deve ser substituído por um Governo de iniciativa presidencial, um Governo de emergência nacional, para durar enquanto durar esta situação de catástrofe pública”. O ex-ministro da Educação Marçal Grilo também tem vindo a defender a ideia de uma Governo de “emergência nacional”. Ao PÚBLICO, deu o exemplo do governo 1940-1945, durante a II Guerra, no Reino Unido que juntou conservadores e trabalhistas sobre a liderança de Winston Churchill. Na sua comunicação ao país, na última quinta-feira, o Presidente excluiu o cenário de um governo de “unidade” ou “salvação nacional”.

Os factos

É verdade que pode haver um chamado “governo de emergência nacional” ou uma “grande coligação” em Portugal desde que os dois maiores partidos, PS e PSD, assim o entendam. Foi isso que aconteceu em 1940, quando o Partido Trabalhista, liderado por Clement Attlee, aceitou fazer parte de um governo com Churchill como primeiro-ministro. Os conservadores dominavam o Parlamento, mas os trabalhistas não aceitavam ir para o Governo se o então primeiro-ministro, Neville Chamberlain, na altura absolutamente desgastado, continuasse no cargo. Mas a solução do “governo nacional”, no Reino Unido, aconteceu por vontade da maioria dos deputados - e também de Chamberlain, que dominava ainda o Partido Conservador. Em Portugal, a “grande coligação” podia acontecer desde que as lideranças do PS e do PSD estivessem de acordo. A verdade é que têm sistematicamente recusado repetir o “Bloco Central” de 1983-1985 que levou o PSD liderado por Carlos Alberto da Mota Pinto para um governo de que Mário Soares era primeiro-ministro. Como os governos de iniciativa presidencial acabaram na revisão constitucional de 1982, uma grande coligação seria possível, sim, mas só por exclusiva vontade da maioria dos deputados. O Presidente da República pode ter o papel de influenciar esse cenário – mas nunca de o decidir. Segundo a Constituição, o Presidente nomeia o Governo sempre “tendo em conta os resultados eleitorais”. Acabaram os governos de iniciativa presidencial.

Conclusão

É possível, desde que a maioria do Parlamento concorde.