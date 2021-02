A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria: Alcindo Alves - Chora Chora, Manuel

1 de Agosto de 1953, meses depois nascia o meu pai e o Miguel Torga escrevia assim, no Gerês: " Nirvana Paz da montanhas, meu alívio certo,/ O girassol do mundo, aberto,/ E o coração a vê-lo, sossegado./ Fresco e purificado,/ O ar que se respira./ Os acordes da lira/ Audíveis no silêncio do cenário./ A bem-aventurança sem mentira:/ Asas nos pés e o céu desnecessário."

Hoje, em 2021, um homem fiava enquanto cantava na soleira de uma porta, o mesmo sentimento.

