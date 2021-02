Abrir as livrarias

O livro é um instrumento fundamental de cultura. Nenhum computador o pode substituir, porque apenas o livro propícia tempo para assimilação de conhecimentos e para reflexão por quem o lê, sublinhado de páginas ou parágrafos, para reflexão quem o lê do que considera mais importante ou mais interessante.

Isto torna-se ainda de maior relevância em época de confinamento, em que os alunos se acham privados do convívio com os professores e em que as pessoas em geral não têm acesso às bibliotecas. A venda de livros em centros comerciais ou nos chamados espaços abertos, e não em livrarias independentes, poderia até envolver uma discriminação. É, pois, imperioso permitir a abertura das livrarias.

Jorge Miranda, constitucionalista

As livrarias existem para vender livros

Não consigo entender porque razão um supermercado, hipermercado ou similar pode vender livros e as livrarias cuja única razão de existir e finalidade é vender livros não o podem fazer. A única fonte de receita das livrarias é a venda de livros enquanto as outras superfícies vendem imensas coisas. Não sou livreiro mas se o fosse sentir-me-ia muito marginalizado. A razão de existência das livrarias é a venda de livros enquanto a razão de existência das outras superfícies mencionadas não o é e por isso não entendo o que levou Marcelo Rebelo de Sousa a abrir a excepção da venda de livros para várias superfícies excepto, pasme-se, para as livrarias.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Fátima Bonifácio

Se eu acreditasse nas convicções de M. Fátima Bonifácio, coisa que, felizmente, não me acontece, eu passava a olhar para o Chega como o partido que veio para “abrir caminho a uma direita clássica, democrática e — sobretudo — liberal”. Será que ela acredita mesmo nisso?

Alavancando-se no truque de “puxar” Eduardo Lourenço para o título, a historiadora, em toda a arenga que produziu no PÚBLICO de 11 de Fevereiro, culpou a esquerda de todos os males que conduziram, em sua opinião, Portugal e a Europa à decrepitude. Só lhe faltou dizer que até a pandemia é obra e graça dessa mesma esquerda, que deveria ser sujeita, com o país, a “uma barrela de alto a baixo”.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Os enfermeiros e a bastonária

Por razões várias a que o passar do tempo e o processo de envelhecimento não serão alheios, a minha necessidade de cuidados médicos, incluindo internamentos hospitalares, tem-se intensificado nos últimos anos. Durante esses períodos, em que 24 horas/dia e por vários dias, fiquei totalmente entregue e dependente dos profissionais de saúde, tive a oportunidade de perceber o papel absolutamente crucial e decisivo desempenhado pelos enfermeiros/as na prestação dos cuidados de saúde.

Talvez porque o número de contactos ao longo do dia seja maior com os enfermeiros/as, começando ainda antes do dia nascer para a recolha de sangue para análises e só terminando (quando termina) já pela noite dentro para a administração dos últimos medicamentos, as nossas atenções acabam por se focar mais no seu comportamento e desempenho.

E para além da competência técnica que não tenho competência para avaliar, um aspecto fundamental caracteriza a esmagadora maioria dos enfermeiros(as) que tive a oportunidade de conhecer, tanto mais importante quanto maior for a fragilidade psicológica dos doentes. Refiro-me ao tratamento humano. Ao sorriso permanente, à total disponibilidade para ajudar a aliviar a dor e o sofrimento e mesmo a sabedoria e inteligência para nos motivar a suportá-los e ultrapassá-los e ainda, como me aconteceu recentemente, a capacidade, no limite, de tomar decisões e salvar-nos a vida.

E é por tudo o que atrás referi, que ainda não consegui compreender como é possível que essa autêntica “legião de anjos da guarda” se reveja no comportamento de Ana Rita Cavaco, que elegeram para a liderança da sua Ordem. É tão vergonhoso e aviltante o seu comportamento de menina mimada, irresponsável, malcriada e boçal..., que obrigou a sua antecessora, Maria Augusta Sousa, vir a terreiro pedir desculpa aos portugueses porque a “herdeira” os tem “ofendido e caluniado”.

Os enfermeiros(as) não podem deixar de defender a belíssima imagem que conquistam todos os dias com o seu profissionalismo e dedicação por alguém que, muito claramente, não os merece e não passa de um enorme erro de casting.

Impõe-se um processo de impeachment!

Helder Pancadas, Sobreda