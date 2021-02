Reviravolta no julgamento de Trump com democratas a chamarem testemunhas

Uma congressista republicana vai ser chamada para depor no julgamento do ex-presidente dos EUA, numa derradeira tentativa do Partido Democrata para convencer mais senadores do Partido Republicano a votarem a favor de uma condenação.

O segundo julgamento de Donald Trump no Senado dos Estados Unidos da América pode chegar ao fim ainda este sábado, com a votação sobre se o ex-presidente norte-americano deve ser condenado, ou não, pelo seu papel nos acontecimentos que levaram à invasão do Capitólio pelos seus apoiantes, no dia 6 de Janeiro. Mas, antes disso, o Partido Democrata decidiu intimar uma congressista do Partido Republicano para testemunhar – uma decisão que pode adiar o fim do julgamento.