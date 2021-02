Forte sismo no Japão deixa quase um milhão de casas às escuras

Um sismo de 7,1 de magnitude na escala de Richter com epicentro na costa de Fukujima provocou um enorme apagão no Japão, sobretudo em Tóquio, havendo para já a notícia de quatro feridos, segundo a Kyodo News. A zona é a mesma onde em 2011 um sismo de forte intensidade seguido de um tsunami matou milhares de pessoas e provocou um desastre nuclear. O sismo foi registado às 23h08 (14h08 em Portugal continental).

As autoridades não emitiram qualquer alerta de tsunami para a zona nordeste do Japão e até agora só há relatos de um incêndio em Fukushima e mais de 20 feridos. No entanto, o abalo provocou um corte de energia que deixou 950 mil casas sem energia em todo o país, tendo a capital, Tóquio, sido a cidade mais afectada com 830 mil lares deixados sem acesso a energia eléctrica, de acordo com o porta-voz do Governo, Katsunobu Kato.

De acordo com a agência japonesa, nenhuma anormalidade foi detectada na central nuclear Tokai N.º 2, na prefeitura de Tokai, que foi afectada pela catástrofe de 2011 e que a Japan Atomic Power Co. procura, desde 2014, autorização para a sua reabertura.

O Governo japonês criou um gabinete de emergência para acompanhar a situação no gabinete do primeiro-ministro Yoshihide Suga.

Segundo a Agência Meteorológica Japonesa, o sismo teve o seu epicentro a cerca de 60 km abaixo do solo ao largo da costa de Fukushima, atingindo um grau de intensidade 6 na escala sísmica japonesa que vai até 7. O sismo foi sentido em Tóquio, 22o km a sul, onde a agência registou o sismo como um 4 na escala japonesa.

Vários residentes das zonas de Fukushima e Miyagi tiveram de ser atendidos nos hospitais, mas não há qualquer relato de feridos graves. De acordo com a imprensa japonesa, alguns habitantes foram levados para abrigos.

Os cortes de energia foram sentidos em zonas da prefeitura de Fukushima, Miyagi, Iwate e Tochigi, sendo que a Tokyo Electric Power Company Holdings informou que haverá certas zonas com apagões até domingo de manhã.