Covid-19: Pessoas com deficiência intelectual excluídas de manobras de reanimação no Reino Unido

A denúncia é de uma organização de defesa de pessoas com deficiências cognitivas. A maioria destes pacientes está excluída da primeira fase de vacinação no Reino Unido.

Uma ONG britânica revela que foram dadas orientações para que pessoas com deficiência intelectual não fossem reanimadas em caso de falha cardiopulmonar em contexto de covid-19, relata o jornal The Guardian. A organização Mencap, que apoia britânicos com patologias como a síndrome de Down, afirma que, em Janeiro, recebeu denúncias relativas a pessoas com deficiência intelectual que terão sido informadas de que não seriam reanimadas caso entrassem em estado crítico devido à infecção pelo coronavírus.

A notícia deste sábado ganha especial relevo considerando que, e segundo dados divulgados na semana passada pelo gabinete de estatísticas britânico, seis em cada dez mortes relacionadas com a covid-19 em Inglaterra foram de pessoas com algum tipo de deficiência.

A comissão britânica para a qualidade dos cuidados médicos (CQC, na sigla em inglês) já tinha declarado em Dezembro que, durante o ano de 2020, as ordens para não aplicar manobras de reanimação cardiopulmonar em alguns doentes causaram mortes potencialmente evitáveis sobretudo em residentes em lares, cita o Guardian.

Agora, estas ordens de não reanimação, normalmente apensas aos ficheiros de pacientes com um estado de saúde demasiado frágil para suportarem manobras de reanimação cardiorrespiratória, estarão a ser emitidas em determinados casos apenas porque os pacientes padecem de deficiência intelectual, denuncia-se.

O director-executivo da Mencap, Edel Harris, afirmou ao jornal que, “ao longo da pandemia, muitas pessoas com dificuldades cognitivas enfrentaram discriminações chocantes e obstáculos no acesso aos cuidados de saúde”.

As associações de defesa dos direitos das pessoas com deficiência têm pressionado o governo britânico no sentido de dar prioridade no programa de vacinação a pessoas com dificuldades cognitivas, tendo em conta o aumento de estudos que apontam para uma maior probabilidade de morte em caso de infecção pelo coronavírus.