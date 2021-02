Menu afrodisíaco para fazer em casa

Uma refeição completa é a proposta do chef Fábio Alves, do restaurante Suba, no hotel Verride Palácio Santa Catarina, em Lisboa.

O chef Fábio Alves, do restaurante Suba no hotel Verride Palácio Santa Catarina, em Lisboa, preparou três receitas, todas elas com ingredientes afrodisíacos, como sugestão para fazer em casa numa refeição especial no Dia dos Namorados. Sabores como ostras, abacate, romã, espargos, chocolate ou gengibre são apenas alguns dos muitos ingredientes afrodisíacos que o chef inclui nas propostas para um dia especial como o dos namorados.

Este ano, em confinamento, o Dia de São Valentim pode, e deve, continuar a ser especial, e por isso o chef sugere um menu completo – com entrada, prato principal e sobremesa – para um jantar diferente em casa.

Foto DR

Ostras, abacate, chili e maracujá

Ingredientes afrodisíacos: ostras, abacate e chili

Ingredientes:

4 ostras

1 abacate

2 maracujá

10g de chili

3g de coentros

1 lima

sal e pimenta preta q.b.

Preparação:

1. Descascar o abacate e levar a triturar juntamente com os coentros, raspas e o sumo da lima. Temperar com sal e pimenta, passar por um peneiro e reservar num saco pasteleiro.

2. Abrir as ostras, deixar a ostra na parte mais profunda da casca juntamente com a sua água.

3. Cortar o maracujá ao meio, colocar as sementes e o suco por cima da ostra, e colocar também uns pontos com o puré de abacate e lâminas de chili.

4. Colocar sal grosso num prato e sobrepor as ostras.

Foto DR

Peito de pato, especiarias, bulgur, romã e frutos secos

Ingredientes afrodisíacos: especiarias, frutos secos, romã, espargos e mel

Peito de pato com especiarias

Ingredientes:

2 peitos de pato

3 laranjas

2 paus de canela

1g de açafrão em pó

1g de caril em pó

1g de pimentão doce

5g de alho

2g de alecrim

2g de tomilho

1 estrela de anis

50g de azeite

20 cl de cerveja Preta

5g de manteiga

sal e pimenta q.b.

Preparação:

1. Retirar a gordura em excesso ao peito de pato. Num recipiente, colocar os restantes ingredientes com excepção da cerveja, mel e manteiga. Envolver bem tudo, adicionar os peitos, e deixar marinar aproximadamente 12 horas.

2. Na hora de servir, marcar o pato com a pele para baixo numa frigideira sem gordura nenhuma e bem quente, deixar alourar bem, virar o peito de pato e deixar também alourar. Em seguida, colocar o mel na pele e levar ao forno a 180 graus, aproximadamente 3 minutos.

3. Na frigideira onde o pato foi marcado, adicionar a cerveja, deixar reduzir um pouco e, por fim, adicionar a manteiga.

Bulgur e frutos secos

Ingredientes:

100g de bulgur

30 de cebola

5g de alho

15g de alho francês

20g de sultanas

15g de amêndoa laminada

10g de caju triturado grosseiramente

2g de alecrim

sal, pimenta e azeite q.b.

Preparação:

1. Cozer o bulgur durante 5 minutos em água abundante e previamente a ferver, escorrer e arrefecer.

2. Num tacho, colocar a cebola e o alho picado juntamente com alecrim e um fio de azeite. Deixar alourar um pouco e juntar o alho francês laminado. Por fim, adicionar os frutos secos, deixando puxar o preparado, para caramelizar e alourar bem. Juntar o bulgur e envolver tudo muito bem e, se necessário, rectificar os temperos.

Espargos, cenoura e romã

Ingredientes:

2 espargos verdes

1/2 romã

20g de cenoura

Preparação:

1. Descascar os espargos, bringir em água a ferver aproximadamente 1 minuto, e arrefecer em água fria.

2. Descascar a cenoura, fazer lâminas finas e com ajuda de uma faca moldar as lâminas até ter umas pétalas.

3. Em seguida, saltear brevemente numa frigideira com um fio de azeite, dispor sobre o prato e, por fim, colocar as sementes da romã sobre os restantes ingredientes.

Foto DR

Bolo de chocolate húmido, frutos vermelhos, baunilha e gengibre

Ingredientes afrodisíacos: chocolate, gengibre, frutos vermelhos, pimenta rosa e vagem de baunilha

Bolo de chocolate

Ingredientes:

125g de chocolate 72% cacau

125g de manteiga

3 ovos

25g de farinha peneirada

75g de açúcar

7g de fermento em pó

7g flor de sal

1g de pimenta rosa

Preparação:

1. Levar o chocolate a derreter em banho-maria juntamente com a flor de sal e a pimenta.

2. Bater as gemas com açúcar até formar um creme esbranquiçado, juntar ao chocolate, e envolver bem.

3. A este preparado, adicionar as claras previamente levantadas e por fim a farinha, envolver os ingredientes cuidadosamente, e levar ao forno num tabuleiro com papel vegetal a 170 graus, aproximadamente 10 a 15 minutos, (a ideia é o bolo não cozinhar na totalidade).

4. Deixar arrefecer.

Crocante de gengibre

Ingredientes:

20gr de farinha peneira

20g de açúcar

1 clara de ovo

15g de manteiga derretida

7g de gengibre ralado

Preparação:

1. Juntar todos os ingredientes num recipiente, envolver bem, estender o preparado em papel vegetal e levar ao forno a 180 graus durante 5 minutos.

2. Com ajuda de um corta-massas em forma de coração, fazer os crocantes com esse formato e levar novamente ao forno, aproximadamente mais 3 minutos, até ficarem crocantes.

Frutos vermelhos

Ingredientes:

50g de morangos

20g de groselhas

10g de mirtilos

Preparação:

1. Triturar 40g de morangos e colocar este preparado na base do prato.

2. Dispor os restantes frutos vermelhos sobre o prato, juntamente com uma bola de gelado de baunilha.