Pedro Araújo: “O cacau e o chocolate é que me escolheram a mim”

Assume-se como “uma pessoa de paixões, que odeia a monotonia e as perfeições” - “a perfeição é monótona”, repara. Razões mais que suficientes para se sentir plenamente realizado com a actividade que tem vindo a ocupar os seus dias e que o obriga a estar sempre a inovar, a testar e a criar. Pedro Araújo é o mestre chocolateiro e um dos principais ideólogos do museu The Chocolate Story (instalado no WOW - World Of Wine, em Vila Nova de Gaia) e também um dos poucos provadores e avaliadores portugueses certificados pelo Instituto Internacional de Degustação de Chocolate e Cacau. Estudou e trabalhou como chef de cozinha e gestor hoteleiro, mas, há dez anos, o seu percurso profissional começou a concentrar-se no mundo do chocolate.