Paragem obrigatória: o que fazem os chefs em tempos de pausa forçada?

Desenvolvem menus, exercitam a criatividade, procuram soluções para sobreviver depois da crise? As restrições que têm afectado drasticamente o funcionamento dos restaurantes obrigaram muitos profissionais do sector a lidar com um tempo que lhes era raro. E a aproveitá-lo para reflectir, criar e planear. A Fugas conversou com vários cozinheiros em Portugal e no mundo para saber como têm usado esse intervalo.