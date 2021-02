Uma manhã na Rádio Voz do Sorraia com os sons que combatem a solidão

Adelino Castanhas recorda-se do dia em que ouviu pela primeira vez a sua rádio local. “Oiço desde o dia 6 de Agosto, já há mais de 30 anos”. Foi em 1986. Naquele Verão, “foi fundada na Travessa do Forno, nas escadinhas que ligam ao Castelo de Coruche”, a Radio Voz do Sorraia (RVS). Hoje avisa sobre a subida das águas, divulga sinais do mundo ou, simplesmente, é a voz que enche o vazio criado pela solidão ou a quem se liga para desejar tão-só um bom dia.

Conhecido na comunidade por “AC”, Adelino Castanhas tem 58 anos e trabalha há quase 40 como funcionário público na Câmara Municipal de Coruche. AC admite fazer do rádio a sua companhia diária. “Oiço a rádio todos os dias. Não tenho horas certas para começar, é quando calha. Mas ligo-o sempre de manhã”, ri-se.

Num período em que o confinamento não permite a socialização, as rádios locais são uma via de informação para a população mas, acima de tudo, um meio de combate à solidão. A propósito do Dia Mundial da Rádio, o PÚBLICO foi conhecer a Rádio Voz do Sorraia, em Coruche, e os seus esforços para se aproximar da comunidade.