Vida difícil para quem vem atrás do Atlético

Mais um triunfo no limite para os “colchoneros” na liga espanhola, desta vez em casa do Granada.

Não haverá equipa na liga espanhola que acredite mais na regra do distanciamento do que o Atlético Madrid, que neste sábado voltou a conseguir uma vitória no limite para manter a distância para quem o persegue. Em Granada, os “colchoneros” voltaram a ter uma tarefa difícil, mas saíram de lá com um triunfo por 1-2 e com a garantia que não vão perder pontos para a concorrência.

Depois de uma primeira parte sem golos, o Atlético colocou-se em vantagem aos 63’ por Marcos Llorente, mas os locais, com Duarte e Silva no “onze" (Domingos Quina entrou durante a segunda parte) nivelaram o resultado pouco depois, aos 66’, por Yangel Herrera.

Mas, como muitas vezes tem acontecido esta época, o Atlético, que ainda não contou com João Félix (que está a terminar o seu período de isolamento) conseguiu ultrapassar as dificuldades e garantir os três pontos aos 74’, com um remate feliz de Angel Correa que desviou num defesa do Granada antes de entrar na baliza de Rui Silva.

Com esta vitória, a equipa de Diego Simeone vai continuar segura na liderança da liga espanhola, com 54 pontos em 21 jogos, mais oito que o perseguidor Real Madrid (46 em 22 jogos), sendo que os “merengues” defrontam neste domingo o Valência.