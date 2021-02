Mais uma tarde de pesadelo para o Liverpool

Qualquer semelhança entre o Liverpool que foi campeão em 2019-20 e o Liverpool que defende esse título esta época é pura coincidência, e, neste sábado, os “reds” sofreram a sua terceira derrota consecutiva na Premier League inglesa, batidos pelo Leicester City por 3-1 no King Power Stadium.

Os “reds” já não perdiam três jogos consecutivos para o campeonato desde Novembro de 2014, com este desaire a manter a série negra em Fevereiro, depois de já terem perdido com Brighton & Hove Albion e Manchester City. E não tem sido apenas em Fevereiro que o Liverpool está a mostrar fragilidades. Em 24 jornadas, já perderam seis jogos e empataram sete, sendo que, nas mesmas 24 primeiras jornadas da época passada, a equipa de Jurgen Klopp tinha 23 vitórias e um empate.

Os “reds” até se adiantaram no marcador, com o 16.º golo da época para Mo Salah aos 68’, mas uma grande reacção do Leicester permitiu a reviravolta. James Maddison empatou aos 78’ num livre directo e, três minutos depois, Jamie Vardy fez o 2-1 num lance com muitas culpa para Alisson Becker - o guardião brasileiro saiu-se mal numa bola longa, chocou com um colega de equipa e a bola ficou para Vardy marcar.

Aos 85’, Harvey Barnes confirmou o triunfo dos “foxes”, que continuam a fazer uma excelente época, ocupando agora o segundo lugar, com 46 pontos. Já o Liverpool está em quarto, com 40 pontos, podendo neste fim-de-semana baixar duas posições - pode ser ultrapassafo por Chelsea e Aston Villa, que seguem logo atrás, com 39 pontos.