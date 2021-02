Rio Ave made in Sporting vence em Guimarães

Com golos de três jogadores com passado no Sporting, a equipa de Miguel Cardoso prolongou a “seca” do Vitória minhoto, que não vence há três jogos.

Carlos Mané, Rafael Camacho e Gelson Dala. Foram estes jogadores – todos com passado no Sporting – os obreiros do triunfo do Rio Ave em casa do Vitória de Guimarães, por 1-3, neste sábado, em partida da jornada 19 da I Liga.

Com este resultado, a equipa de Vila do Conde chega aos 22 pontos e entra no top-10 do campeonato, enquanto os minhotos se prestam a perderem terreno para o Paços de Ferreira (joga segunda-feira com o Sporting) na luta pelos lugares europeus.

No Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, o jogo foi resolvido pela via do contra-ataque e logo na primeira parte. O Vitória, de João Henriques, controlou a partida com bola, mas esbarrou permanentemente no bloco do Rio Ave. Um bloco confortável sem bola e preparado para a roubar em zonas adiantadas.

Foi assim aos 22’, quando Carlos Mané foi lançado em profundidade pela direita e, isolado, não falhou. Foi também assim aos 32’, numa jogada semelhante. Novo contra-ataque e Rafael Camacho isolou-se antes de finalizar com categoria.

O Rio Ave fez valer-se de três jogadores com ligação ao Sporting. O primeiro, formado em Alcochete, continua a boa temporada – afastou as lesões e já leva quatro golos e quatro assistências na época –, enquanto o segundo, emprestado pelo Sporting, marcou pelo segundo jogo consecutivo e está a lutar para provar o que já tinha feito questão de dizer publicamente: que é mais feliz (e mais capaz) quando joga em posições adiantadas e que a posição de lateral lhe inibe o bom futebol. Por fim, Gelson Dala, também ele com passado no Sporting, foi o “patrocinador” de tudo isto, assinando as duas assistências.

Na segunda parte o Vitória mostrou um pouco mais do que tinha mostrado. Novamente dominador, mas, após o intervalo, bastante mais intenso e rematador – sem perigo flagrante, porém.

As tentativas minhotas foram recompensadas aos 70’, quando Felipe Augusto carregou André André na área do Rio Ave. Ricardo Quaresma foi chamado a bater o penálti e, depois de permitir a defesa a Kieszek, marcou na recarga.

Estava montado o palco para o “assalto” do Vitória a um Rio Ave com margem curta, mas, nem cinco minutos depois, a equipa de João Henriques voltou a facilitar muito na zona defensiva.

Desta vez não foi erro colectivo, porque há um culpado bem identificado. O Rio Ave lançou uma bola nas costas da defesa minhota e Bruno Varela, com condições para afastar a bola tranquilamente, quis dominar o esférico. A audácia correu mal, o guardião ofereceu o “brinde” e Gelson Dala aceitou-o.

O angolano roubou a bola a Varela e marcou de baliza aberta, juntando um golo às duas assistências (leva quatro golos e quatro assistências na temporada).