Pichardo abre a época com liderança europeia no triplo salto

O triunfo deste sábado é marca de qualificação para os Europeus de Torun, Polónia, onde também estará Auriol Dongmo, no lançamento do peso, grande candidata a medalhas.

Pedro Pichardo foi a grande figura do primeiro dia dos Campeonatos de Portugal de atletismo em pista coberta, a decorrer em Braga, abrindo a época pessoal com 17,36 metros, o que lhe dá a liderança europeia da especialidade.

O seu triunfo deste sábado é marca de qualificação para os Europeus de Torun, Polónia, no início de Março. Sem a réplica de Nelson Évora, que preferiu concentrar-se só na preparação olímpica, Pichardo confirmou ser um dos melhores triplistas do mundo e tornou-se o primeiro europeu acima dos 17 metros este ano, o que o coloca como grande favorito para Torun.

Pichardo esteve muito consistente acima dos 17,30 metros, que passou por três vezes em seis saltos, e ficou a quatro centímetros do recorde nacional de Nelson Évora. O atleta nascido em Cuba e naturalizado português entra para segundo da lista mundial do ano, só atrás do novo recordista mundial, o burquinês Hughes Fabrice Zongo (18,07), o que por outro lado é excelente indicador para a “corrida” pelas medalhas olímpicas.

Nos Europeus da Polónia também estará Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e Portugal tem na atleta outra grande candidata a medalhas, tal tem sido a forma impressionante que tem demonstrado nesta época de inverno.

Triunfou com 18,91 metros, a confirmar o seu recente recorde nacional de 19,65, melhor marca mundial do ano. A atirar o peso mais longe que o registo de hoje, apenas uma outra atleta, a alemã Christina Schwanitz (19,11).

A final do peso foi de grande qualidade, com Jessica Inchude (18,13), Francislaine Serra (17,39) e Eliana Bandeira (17,35) acima dos 17 metros. Jessica Inchude tem dupla nacionalidade portuguesa e guineense, mas optou por competir internacionalmente pela Guiné-Bissau, pelo que não pode aceder aos Europeus, mesmo com mínimo.

Também a tripla dos 1.500 metros, composta por Isaac Nader, Nuno Pereira e José Carlos Pinto, bem como Carlos Nascimento, novo campeão de 60 metros, estarão na Polónia. À “boleia” de outro atleta que confirmou mínimos, o campeão Ricardo dos Santos, Mauro Pereira, segundo nos 400 metros, também assegurou a viagem para Torun. A distância terá ainda uma representante nas provas femininas, Cátia Azevedo.

Quando em forma, Cátia Azevedo não tem rivais nos 400 metros, a nível interno, e este sábado foi nova prova disso. É campeã, com 53,69 segundos, o que é mínimo por seis centésimos, mas a meio segundo do seu recorde pessoal.