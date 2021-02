Nápoles trava retoma da Juventus

Depois de três vitórias consecutivas que serviam como testemunho de retoma na Série A italiana, a Juventus foi neste sábado ao estádio anteriormente conhecido como San Paolo (agora chama-se Diego Armando Maradona) perder como o Nápoles por 1-0.

No primeiro jogo da época entre as duas equipas para a Série A (o da primeira volta foi adiado), bastou ao Nápoles um penálti convertido por Lorenzo Insigne aos 31’ para ficar com o triunfo e subir ao quarto lugar, com 40 pontos, apenas menos dois que a Juventus, que segue no terceiro lugar e pode ver fugir ainda mais as duas equipas de Milão que seguem na frente - o o AC Milan (49 pontos) vai ainda neste sábado ao campo do Spezia e o Inter (47) recebe no domingo a Lazio.

Com Cristiano Ronaldo a titular, o próximo adversário do FC Porto na Liga dos Campeões bateu na muralha napolitana (onde estava Mário Rui, no lado esquerdo da defesa) erguida pelo técnico Gattuso.

O único golo do jogo aconteceu ainda na primeira parte. O veterano central Chiellini, no seu jogo 400 pela Juventus, fez falta sobre o bósnio Rrahmani - a infracção não foi detectada pelo árbitro, mas o VAR aconselhou a revisão do lance, após a qual foi assinalado o penálti. Da marca dos 11 metros, o capitão do Nápoles não falhou.

Depois, foi basicamente uma hora em que a equipa de Andrea Pirlo bateu contra uma parede, sem que ninguém a conseguisse furar. Ronaldo, que tinha marcado no triunfo da Juve sobre o Nápoles por 2-0 na decisão da Supertaça italiana em Janeiro, também não esteve nos seus melhores dias.