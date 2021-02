Manchester City continua nas nuvens, Tottenham não sai do buraco

Se há uma rivalidade entre treinadores de futebol nos tempos modernos, é a que existe entre Pep Guardiola e José Mourinho. Já são 12 anos de jogos entre o catalão e o português, em diversos contextos, e, nos tempos mais recentes, tem acontecido na Premier League inglesa. Neste sábado, foi o 25.º Guardiola vs. Mourinho e saiu vencedor o catalão, com o triunfo do Manchester City sobre o Tottenham por 3-0.

Foi o 11.º triunfo de equipas de Guardiola sobre as equipas de Mourinho, sendo que esta colocou os “citizens” ainda mais confortáveis na liderança da Premier League - têm agora 53 pontos em 23 jogos e já com uma vantagem significativa sobre o Leicester City (46/24), que bateu neste sábado o Liverpool. Já o Tottenham, que há não muito tempo, estava a lutar pelo primeiro lugar, tem tido vida complicada, com uma vitória e cinco derrotas nos seus últimos seis jogos, e uma queda para o oitavo lugar, com 36 pontos.

Enquanto o jogo esteve 0-0, a melhor oportunidade até foi do Tottenham, com um livre marcado por Harry Kane que bateu no ferro da baliza de Éderson Moraes. Mas o City, com Cancelo e Bernardo Silva de início, foi sempre melhor e mais dominante e conseguiu fazer o primeiro ainda na primeira parte, um penálti convertido por Rodri aos 23’, depois de uma falta de Hijberg sobre Gundogan.

Na segunda parte, a equipa de Manchester fez crescer a vantagem com dois golos de Gundogan. O primeiro do médio alemão no jogo aconteceu aos 50’, após assistência de Sterling, e o segundo foi aos 66’, num lançamento longo de Éderson a partir da sua área. Gudongan recolheu a bola, tirou Davinson Sanchéz do caminhou e não deu hipóteses a Lloris no remate.

No duelo particular entre Guardiola e Mourinho, o catalão aumentou a sua vantagem, depois de o português ter ganho os últimos dois jogos. São agora 11 vitórias para as equipas de Guardiola (Barcelona, Bayern Munique e Manchester City), sete para as de Mourinho (Inter, Real Madrid, Chelsea, Manchester United e Tottenham) e sete empates.