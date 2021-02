Liderança do AC Milan em perigo

“Rossoneri” perdem no campo do Spezia e podem ser ultrapassados pelo Inter na Série A italiana.

O AC Milan corre o risco de perder a liderança da Série A italiana, depois de ter perdido neste sábado por 2-0 no campo do Spezia, que era 17.º classificado à entrada para esta 22.ª jornada. Os “rossoneri” continuam com os seus 49 pontos, mas podem ser ultrapassados neste domingo pelo rival Inter Milão (47), que recebe a Lazio no Giuseppe Meazza.

Frente a uma equipa estreante na principal divisão do futebol italiano, o AC Milan, com os portugueses Diogo Dalot e Rafael Leão no “onze” esteve francamente desinspirado e raramente criou perigo, não tendo feito qualquer remate à baliza durante 90 minutos.

Após uma primeira parte sem golos, o Spezia colocou-se em vantagem aos 56’, com um golo de Maggiore, médio da formação do clube da Ligúria. Pouco depois, aos 67’, foi mais um jogador formado no Spezia a confirmar o primeiro triunfo caseiro da equipa na Séria A, Simone Bastoni.