Jogos com História: O primeiro passo para a glória europeia

De um lado, o detentor da Taça de Portugal, estreante em finais europeias. Do outro, a Juventus, emblema mítico de Itália e em plena fase de ascensão para se tornar um dos gigantes do futebol do Velho Continente. De um lado, prometia-se um prémio de 500 contos (2500 euros) por jogador em caso de vitória, do outro acenava-se com 4500 contos (22.500 euros) por cabeça. De um lado, João Pinto, Eurico, Jaime Magalhães, Gomes. Do outro, cinco campeões do mundo pela Itália em 1982, mais os craques Platini e Boniek. No final, o favorito levantou a Taça, mas a Europa do futebol aprendeu a dizer “Porto”. Iria dar jeito nos anos seguintes.