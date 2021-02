Jesus quer que treinadores e suplentes deixem de tentar mandar nos árbitros

Na antevisão do jogo frente ao Moreirense, o treinador do Benfica disse que vê melhorias no nível de jogo dos “encarnados”.

Jorge Jesus, treinador do Benfica, voltou a reflectir sobre o estado do futebol português, argumentando, neste sábado, que há demasiados gritos vindos dos bancos de suplentes das equipas, na tentativa de mandar nos árbitros.

“O futebol português tem de melhorar no anti-jogo. Até nas situações em que todas as equipas querem impor a razão pelo grito. Em qualquer falta toda a gente salta do banco e quer mandar no árbitro. O futebol tem contacto, mas não pode haver agressões físicas e verbais. Volto a dizer que isto não tem nada a ver com a arbitragem”, explicou o técnico, na antevisão do jogo deste domingo com o Moreirense (20h15, Sport TV).

Acerca do momento actual do Benfica, que o treinador considera estar em retoma pós-surto de covid-19, Jesus prometeu mais daquilo que se viu frente ao Estoril, para a Taça de Portugal.

“Sentimos que estamos a melhorar. Somos uma equipa com outra capacidade física e mais competitiva, com mais intensidade. Acredito que vamos ter um Benfica dentro daquilo que apresentou no jogo com o Estoril, com mais velocidade nas tarefas ofensivas e defensivas”, disse o treinador “encarnado”.

Jesus aproveitou ainda a conferência de imprensa de antevisão para analisar o adversário: “Esta equipa do Moreirense teve resultados muito positivos nos últimos cinco jogos. Está em crescimento. Qualquer jogo em Moreira de Cónegos é difícil”.

Sobre as opções que tomará, Jorge Jesus garantiu que Luca Waldschmidt já está apto para ir a jogo, que Lucas Veríssimo ainda não será lançado no “onze” e que Gilberto, ainda em dúvida, poderá ser substituído por João Ferreira ou por Diogo Gonçalves.